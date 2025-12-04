Волонтеры и полиция просят жителей Уфы помочь в поисках мальчика

В Уфе идут поиски 12-летнего Арсена Галиахметова, который ушел из дома 3 декабря и до сих пор не вернулся.
Добровольцы поискового отряда «Башрегионспас» обратились к жителям, особенно в районе Черниковки, с просьбой внимательно осмотреть свои дворы, подъезды, остановки, магазины и другие общественные места, ведь, возможно, именно они смогут заметить пропавшего мальчика. Волонтеры просят не оставаться равнодушными и подходить к одиноким детям, чтобы предложить помощь.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в отдел полиции уже обратились родители подростка.
Приметы мальчика: рост около 165 см, худощавый, черные волосы, карие глаза.
Одежда: бежево-коричневая куртка-бомбер, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Арсена, просьба сообщить по телефону доверия МВД по РБ: (347) 279−32−92 или обратиться в ближайший полицейский участок.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.