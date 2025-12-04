Волонтеры и полиция просят жителей Уфы помочь в поисках мальчика

Добровольцы поискового отряда «Башрегионспас» обратились к жителям, особенно в районе Черниковки, с просьбой внимательно осмотреть свои дворы, подъезды, остановки, магазины и другие общественные места, ведь, возможно, именно они смогут заметить пропавшего мальчика. Волонтеры просят не оставаться равнодушными и подходить к одиноким детям, чтобы предложить помощь.