Психиатра-нарколога из Приморья осудили за поддельную справку для пациента

Психиатр-нарколог Хорольской центральной районной больницы подвергнута уголовному наказанию за выдачу пациенту поддельной справки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Пациент посещал докторшу в марте и июле 2024 года. Она внесла в медицинскую справку данные об отсутствии у пациента противопоказаний к управлению транспортными средствами, хотя мужчина состоял на диспансерном учёте к психиатра-нарколога с 2021 года. А наркотическая зависимость, не вошедшая в стадию стойкой ремиссии, является противопоказанием к вождению.

Мужчина, не осведомлённый о своём реальном статусе, смог получить по медицинской справке с недостоверными данными водительские права.

Когда обман вскрылся, в отношении врача было возбуждено уголовное дело о подделке документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ), а пациента суд обязал сдать водительское удостоверение. Права управления транспортными средствами он останется лишён, пока не будет исключено его заболевание, препятствующее безопасному вождению.

Фигурантку суд приговорил к ограничению свободы на полтора года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что с начала декабря пресс-служба прокуратуры озвучила уже два приговора водителям, которые сели за руль в состоянии наркотического опьянения и устроили смертельные ДТП. К реальным срокам лишения свободы приговорили жителей Уссурийска — мужчину и 19-летнюю девушку. Оба попали в идентичные аварии: экстремально высокая скорость движения авто, уход в неконтролируемый занос, столкновение с деревом. Мужчина угробил 32-летнюю пассажирку, девушка — 19-летнюю пассажирку.