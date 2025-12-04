Психиатра-нарколога из Приморья осудили за поддельную справку для пациента

Пациент посещал докторшу в марте и июле 2024 года. Она внесла в медицинскую справку данные об отсутствии у пациента противопоказаний к управлению транспортными средствами, хотя мужчина состоял на диспансерном учёте к психиатра-нарколога с 2021 года. А наркотическая зависимость, не вошедшая в стадию стойкой ремиссии, является противопоказанием к вождению.