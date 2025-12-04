Ричмонд
Очень большой и оранжевый: в Челябинскую область пытались провезти странный «виноград»

Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область оранжевый «виноград».

Источник: Комсомольская правда

В Челябинскую область не пропустили крупную партию фруктов из Китая. Машину с 17 тоннами груза остановили на границе с Казахстаном.

Перевозчик показал документы на товар: 17 тонн винограда. Вот только при проверке выяснилось, что помимо ягод в машине лежат ящики с тонной чего-то крупного и ярко-оранжевого.

Этикетки на ящиках настаивали, что внутри виноград. Но проверяющие пригляделись и уверились, что виноградом фрукты никак не могут быть — это явно мандарины.

Документов на цитрусы у перевозчика не нашлось. Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции водителя ждет штраф.

Грузовик развернули на границе и отправили обратно в Казахстан.