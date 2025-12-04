Очень большой и оранжевый: в Челябинскую область пытались провезти странный «виноград»

В Челябинскую область не пропустили крупную партию фруктов из Китая. Машину с 17 тоннами груза остановили на границе с Казахстаном.
Перевозчик показал документы на товар: 17 тонн винограда. Вот только при проверке выяснилось, что помимо ягод в машине лежат ящики с тонной чего-то крупного и ярко-оранжевого.
Этикетки на ящиках настаивали, что внутри виноград. Но проверяющие пригляделись и уверились, что виноградом фрукты никак не могут быть — это явно мандарины.
Документов на цитрусы у перевозчика не нашлось. Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции водителя ждет штраф.
Грузовик развернули на границе и отправили обратно в Казахстан.