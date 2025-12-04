Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы

По данным правоохранителей, с женщиной в соцсетях связался якобы заинтересованный покупатель. Он заявил о желании купить шубу, но пояснил, что для перевода денег надо перейти по сторонней ссылке. Далее продавец должна была ввести свои банковские данные якобы для получения оплаты, но в итоге вместо прибавки на своем счету крымчанка ушла в минус.
«Затем лжепокупатель направил потерпевшую в так называемую “группу поддержки”, где в ходе переписки у нее списали еще денежные средства. В результате за один день женщина лишилась более 45 000 рублей», — добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».