Белорус получил уголовное дело из-за растений в своей теплице. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудниками наркоконтроля Гродненской области была получена оперативная информация о том, что 43-летний житель Берестовицкого района, предположительно, хранит наркотики. В момент проведения проверки это подтвердилось.
В ведомстве отметили, что дома у белоруса было найдено и изъято более пяти килограммов опасного наркотика.
«Мужчина пояснил, что растение посадил у себя в теплице минувшим летом. Тщательно за ним ухаживал и в октябре собрал “урожай”, — рассказали в МВД.
Следователи завели уголовное дело за хранение наркотиков. Ранее мужчина был судим по аналогичной статье.