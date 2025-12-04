Ричмонд
Белорус получил уголовное дело из-за растений в своей теплице

Житель Берестовицкого района получил уголовное дело из-за находки в теплице.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил уголовное дело из-за растений в своей теплице. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудниками наркоконтроля Гродненской области была получена оперативная информация о том, что 43-летний житель Берестовицкого района, предположительно, хранит наркотики. В момент проведения проверки это подтвердилось.

В ведомстве отметили, что дома у белоруса было найдено и изъято более пяти килограммов опасного наркотика.

«Мужчина пояснил, что растение посадил у себя в теплице минувшим летом. Тщательно за ним ухаживал и в октябре собрал “урожай”, — рассказали в МВД.

Следователи завели уголовное дело за хранение наркотиков. Ранее мужчина был судим по аналогичной статье.