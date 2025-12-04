Разрушающийся пешеходный мост под Воронежем привлёк внимание главы СК

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей хутора Бехтеевка Семилукского района. Ранее они пожаловались на аварийное состояние пешеходного моста через реку. Об этом сообщили в информационном центре СК России в четверг, 4 декабря.
По словам местных жителей, конструкции моста, соединяющего хутор с соседними населёнными пунктами, прогнили и разрушаются, а на его поверхности образовались многочисленные повреждения. Несмотря на это, меры к организации ремонтных работ не принимаются.
В воронежском СК возбудили уголовное дело о ненадлежащей транспортной инфраструктуре. О предварительных и окончательных результатах расследования доложат Александру Бастрыкину.