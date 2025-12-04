Ричмонд
Разрушающийся пешеходный мост под Воронежем привлёк внимание главы СК

Переправа соединяет хутор Бехтеевка с соседними населёнными пунктами.

Источник: Следственный комитет России

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей хутора Бехтеевка Семилукского района. Ранее они пожаловались на аварийное состояние пешеходного моста через реку. Об этом сообщили в информационном центре СК России в четверг, 4 декабря.

По словам местных жителей, конструкции моста, соединяющего хутор с соседними населёнными пунктами, прогнили и разрушаются, а на его поверхности образовались многочисленные повреждения. Несмотря на это, меры к организации ремонтных работ не принимаются.

В воронежском СК возбудили уголовное дело о ненадлежащей транспортной инфраструктуре. О предварительных и окончательных результатах расследования доложат Александру Бастрыкину.