Глава СК РФ вмешался в дело семьи инвалидов под Волгоградом, запертой в квартире

В городе Волжском Волгоградской области развернулась драматическая ситуация, которая потребовала вмешательства главы Следственного комитета России. Местная жительница, имеющая протез ноги, и ее двое сыновей, один из которых — 11-летний мальчик с инвалидностью, — оказались заперты в собственной квартире, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.