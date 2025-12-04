Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ вмешался в дело семьи инвалидов под Волгоградом, запертой в квартире

Мать с протезом и ее 11-летний сын в коляске не могут выйти из дома в Волжском из-за отсутствия пандуса.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области развернулась драматическая ситуация, которая потребовала вмешательства главы Следственного комитета России. Местная жительница, имеющая протез ноги, и ее двое сыновей, один из которых — 11-летний мальчик с инвалидностью, — оказались заперты в собственной квартире, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Семья проживает в многоквартирном доме на улице Оломоуцкой. Вход в подъезд и лестницы не оборудованы пандусом, из-за чего ребенок, передвигающийся на инвалидной коляске, не может самостоятельно покинуть помещение. Женщине приходится на руках переносить сына, что создает невыносимые трудности.

Многочисленные обращения в различные инстанции не приносили результата — ни установки пандуса, ни переселения семья не добилась. История получила огласку в социальных сетях, где на нее обратил внимание Информационный центр СК России.

После этого в СУ СК по Волгоградской области начали проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления Василию Семенову доложить о результатах и принятом решении. Теперь за ходом проверки следят в центральном аппарате СК.