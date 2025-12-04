Два автобуса столкнулись в микрорайоне Березовом Иркутска

В Иркутске произошла авария с участием автобусов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, случилось все 4 декабря около 11:20 на улице Баумана со стороны Розы Люксембург в микрорайоне Березовом.
— По предварительным данным, столкнулись маршрутный автобус № 30 и рейсовый автобус № 10. 38-летний водитель одного из транспортных средств получил травмы, пассажиры не пострадали, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства случившегося. В это время следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности». Прокуратура поставила ситуацию на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авария с участием девяти автомобилей произошла 3 декабря в Иркутске. Около 12:40 на улице Байкальской столкнулись пять легковушек и четыре пассажирских транспортных средства.