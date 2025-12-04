В Самарской области мать купила инвалидность ребенку и получала выплаты

Таким образом, жительница Отрадного незаконно получала пенсию по инвалидности и выплаты, причинив ущерб государству на 960 тысяч рублей. Позже она его полностью возместила. Суд назначил женщине штраф в размере 2,1 млн рублей. Уголовное дело в отношении руководителя БМСЭ продолжается.