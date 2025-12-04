В Самарской области мать купила инвалидность ребенку и получала выплаты

Отрадненский городской суд признал 49-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве и даче взятки. В 2019 году она подкупила чиновника, чтобы оформить инвалидность своей дочери, сообщили в прокуратуре Самарской области.
«Женщина через посредника передала 100 тысяч рублей руководителю бюро медико-социальной экспертизы, предоставив ложные данные о здоровье ребенка», — пояснили в надзорном ведомстве.
Таким образом, жительница Отрадного незаконно получала пенсию по инвалидности и выплаты, причинив ущерб государству на 960 тысяч рублей. Позже она его полностью возместила. Суд назначил женщине штраф в размере 2,1 млн рублей. Уголовное дело в отношении руководителя БМСЭ продолжается.