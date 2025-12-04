Ричмонд
Замглавы Россельхознадзора по СКФО обвинили в получении взятки

Высокопоставленный чиновник Россельхознадзора пытался получить 3 млн рублей за отказ от взыскания многомиллионного ущерба с коммерческой фирмы. Коррупционную сделку пресекли сотрудники ФСБ, а на активы обвиняемого стоимостью 23,5 млн рублей наложен арест.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По информации следствия, преступление было совершено в октябре 2025 года. Будучи врио главы управления, чиновник выяснил, что одна из фирм нарушила земельное законодательство и должна возместить бюджету более 24 млн рублей. Он предложил директору компании за взятку в 3 млн рублей закрыть глаза на нарушения и не подавать иск в суд.

Руководитель не пошел на сговор и сообщил о вымогательстве в УФСБ по Ставропольскому краю. Передача денег проходила под контролем оперативников, и фигуранта задержали с поличным. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В рамках расследования следователи наложили арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 23,5 млн рублей. Деньги, переданные в качестве взятки, изъяты и признаны вещественным доказательством.