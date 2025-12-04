Замглавы Россельхознадзора по СКФО обвинили в получении взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
По информации следствия, преступление было совершено в октябре 2025 года. Будучи врио главы управления, чиновник выяснил, что одна из фирм нарушила земельное законодательство и должна возместить бюджету более 24 млн рублей. Он предложил директору компании за взятку в 3 млн рублей закрыть глаза на нарушения и не подавать иск в суд.
Руководитель не пошел на сговор и сообщил о вымогательстве в УФСБ по Ставропольскому краю. Передача денег проходила под контролем оперативников, и фигуранта задержали с поличным. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
В рамках расследования следователи наложили арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 23,5 млн рублей. Деньги, переданные в качестве взятки, изъяты и признаны вещественным доказательством.