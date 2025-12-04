Замглавы Россельхознадзора по СКФО обвинили в получении взятки

По информации следствия, преступление было совершено в октябре 2025 года. Будучи врио главы управления, чиновник выяснил, что одна из фирм нарушила земельное законодательство и должна возместить бюджету более 24 млн рублей. Он предложил директору компании за взятку в 3 млн рублей закрыть глаза на нарушения и не подавать иск в суд.