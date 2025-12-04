Омский маститый уголовник сжег автомобиль отца своей возлюбленной

В результате пожара потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей. Вину в совершении преступления мстительный «Ромео» признал в полном объеме. Теперь его ждет суд и вполне себе реальный тюремный срок — до 5 лет лишения свободы.