Омский маститый уголовник сжег автомобиль отца своей возлюбленной

Папа девушки отказал мужчине в возможности общения с дочерью, что и послужило основанием для «огненной» мести.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления. Он обвиняется в поджоге чужого автомобиля.

По версии следствия, 12 октября 2025 года, 31-летний ранее судимый омич сжег автомобиль марки «Ока». Свою «огненную» вспыльчивость мужчина объяснил местью отцу 22-летней знакомой. Папа девушки отказался пригласить дочь на разговор с омичем, и он поджогом автомобиля отомстил за этот отказ.

В результате пожара потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей. Вину в совершении преступления мстительный «Ромео» признал в полном объеме. Теперь его ждет суд и вполне себе реальный тюремный срок — до 5 лет лишения свободы.