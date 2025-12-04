Ричмонд
В Сочи раскрыли кражу розового чемодана с 400 тысячами рублей

В Сочи украли потерянный розовый чемодан, в котором находились 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу-курорту.

В полицию обратился местный житель, сообщивший, что во время поездки из багажника его автомобиля выпал розовый чемодан с крупной суммой.

Правоохранители посмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный мужчина сначала убрал находку с дороги на обочину, а потом вернулся за ней и забрал.

Подозреваемым оказался 58-летний сочинец. Сотрудники уголовного розыска задержали его по горячим следам. Оказалось, что чемодан он выбросил, а деньги спрятал от жены, приклеив скотчем ко дну тумбочки.

Всю сумму изъяли и вернули владельцу. Против фигуранта завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.