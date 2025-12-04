Аварийным домом в Симферополе заинтересовались следователи

Следственный комитет проводит проверку по факту ситуации с аварийным домом в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дом находится на улице Краснознаменной. Людям приходиться жить в непригодных условиях. На стенах и полу имеются трещины и плесень. Дом признали аварийным в 2021 году. Однако жильцов все еще не расселили.
Следователи проводят проверку по статье «Халатность». Правоохранители установят лиц, ответственных за дом, его обслуживание и содержание, а также расселение жителей.