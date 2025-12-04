Ричмонд
Продавец арбузов сядет в тюрьму за сбитого чиновника в Петербурге

Его приговорили к одному году лишения свободы.

Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге огласили приговор водителю, который сбил представителя власти. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Авария произошла в начале этой осени в районе дома № 6 на улице Дорога в поселке Металлострой. Мужчина наехал на специалиста отдела земельного контроля Управления контроля использования имущества северных районов. После этого водитель скрылся. 78-й телеканал пишет, что он торговал арбузами.

Прокуратура Колпинского района поддержала гособвинение, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчину приговорили к одного году лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его машину конфисковали в доход государства.