Продавец арбузов сядет в тюрьму за сбитого чиновника в Петербурге

В Петербурге огласили приговор водителю, который сбил представителя власти. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Авария произошла в начале этой осени в районе дома № 6 на улице Дорога в поселке Металлострой. Мужчина наехал на специалиста отдела земельного контроля Управления контроля использования имущества северных районов. После этого водитель скрылся. 78-й телеканал пишет, что он торговал арбузами.
Прокуратура Колпинского района поддержала гособвинение, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчину приговорили к одного году лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его машину конфисковали в доход государства.