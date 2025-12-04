Судебные приставы разыскивают скрывающегося в Петербурге алиментщика из Башкирии

Судебные приставы Ишимбая и Ишимбайского района ищут 35-летнего Рубэна А. Мужчина длительное время не выплачивает деньги на содержание своего ребенка, и его долг уже превысил 1,4 миллиона рублей. Несмотря на все принятые меры, включая запрет на выезд из страны, он так и не начал погашать задолженность.
По имеющейся информации, должник мог уехать в Санкт-Петербург и сейчас скрывается там. Официального трудоустройства у него нет.
Если вы знаете что-либо о том, где может находиться Рубэн А., просьба сообщить об этом в дежурную часть УФССП по республике по телефонам: 8 (347) 273−56−40 или 8 (34794) 4−23−85.
