Судебные приставы разыскивают скрывающегося в Петербурге алиментщика из Башкирии

Судебные приставы Ишимбая и Ишимбайского района ищут 35-летнего Рубэна А. Мужчина длительное время не выплачивает деньги на содержание своего ребенка, и его долг уже превысил 1,4 миллиона рублей. Несмотря на все принятые меры, включая запрет на выезд из страны, он так и не начал погашать задолженность.