Азиатская чума птиц выявлена в личных подворьях под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Осенью 2025 года на территории Копейского округа зарегистрировали несколько случаев с ньюкаслской болезнью у домашней птицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в округе сохраняется эпизодиологическая ситуация по этой болезни.
«Это остроинфекционное заболевание вирусного происхождения. В естественной среде оно регистрируется в личных подсобных хозяйствах у кур, индеек, цесарок. Переносчиками заболевания являются птицы (воробьи, голуби), клещи, грызуны. Также источником заражения выступают продукты птицеводства. При первичном заносе вируса и инфицировании птицы заболеваемость составляет 100%, гибель у 90%. Специфических способов лечения этого заболевания нет. Предупредить заболевание можно с помощью своевременной вакцинации птиц», — отметил главный ветеринарный врач ОГБУ «Красноармейская вестанция» Денис Юдин.
В случае установления заболевания в личных подсобных хозяйствах водится карантин, проводятся профилактические мероприятия. «Речь идет про уничтожение павшей птицы путем сжигания. Проводятся комплексные мероприятия по механической чистке курятников, демонтажу всех деревянных конструкций и дезинфекции», — уточнил специалист.
Распространяется аэрогенно (воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем) — этот путь наиболее опасен, так как вирус разносится по большой площади.