Азиатская чума птиц выявлена в личных подворьях под Челябинском

«Это остроинфекционное заболевание вирусного происхождения. В естественной среде оно регистрируется в личных подсобных хозяйствах у кур, индеек, цесарок. Переносчиками заболевания являются птицы (воробьи, голуби), клещи, грызуны. Также источником заражения выступают продукты птицеводства. При первичном заносе вируса и инфицировании птицы заболеваемость составляет 100%, гибель у 90%. Специфических способов лечения этого заболевания нет. Предупредить заболевание можно с помощью своевременной вакцинации птиц», — отметил главный ветеринарный врач ОГБУ «Красноармейская вестанция» Денис Юдин.