«Позвонил тезка мужа». Доверчивая белоруска отдала 50 тысяч долларов, услышав кодовое слово «Апельсин»

В ноябре она в Слуцке забрала пакет с валютой и отвезла его в Москву. А потом в Гомеле у 65-летней пенсионерки забрала коробку со наличностью, в которой было более 46 тысяч долларов, 3620 евро и еще 3400 российских рублей. Гомельчанка молча отдала все свои деньги незнакомке, которая назвала кодовое слово «Апельсин». Также пенсионерка через терминалы отправила 6,5 тысячи рублей на мошеннический счет. А когда поняла, что ее обманули, пошла в милицию.