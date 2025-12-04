«Позвонил тезка мужа». Доверчивая белоруска отдала 50 тысяч долларов, услышав кодовое слово «Апельсин»

Правоохранители рассказали, как белоруска отдала 50 тысяч долларов, услышав кодовое слово «Аельсин», сообщила «Мiнская праўда».
Так, в Гомеле задержали 47-летнюю жительницу Новополоцка, ставшую пособницей аферистов.
Выяснилось, что в начале октября белоруска ответила на звонок лжеюриста, убедившего, что на ее имя якобы оформлены кредиты. Женщину переключили в видеочат, где она пообщалась будто бы со «следователем-финансистом». Под воздействием его манипуляций женщина взяла кредит на 10 тысяч 600 белорусских рублей и перевела деньги мошенникам.
Спустя время белоруске снова позвонили мошенники, на этот раз звонивший представился тезкой ее мужа, сказал, что вопрос решился и предложил «сотрудничать». Женщина согласилась забирать деньги у людей и отвозить их в Москву «в контору».
В ноябре она в Слуцке забрала пакет с валютой и отвезла его в Москву. А потом в Гомеле у 65-летней пенсионерки забрала коробку со наличностью, в которой было более 46 тысяч долларов, 3620 евро и еще 3400 российских рублей. Гомельчанка молча отдала все свои деньги незнакомке, которая назвала кодовое слово «Апельсин». Также пенсионерка через терминалы отправила 6,5 тысячи рублей на мошеннический счет. А когда поняла, что ее обманули, пошла в милицию.
Курьер была задержана и сейчас сотрудничает с милицией.