Группа контрабандистов задержана в соседней с Беларусью Литве с товаром на полмиллиона евро

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Литве проведена масштабная операция по задержанию контрабандистов, сообщила БелТА по информации литовских СМИ.

Так, Службой госбезопасности в ходе масштабной операции задержаны 10 человек и конфискованы товары примерно на 500 тысяч евро. Известно, что во время обысков в четырех транспортных средствах, а также по месту проживания подозреваемых нашли и изъяли 57 тысяч пачек контрабандных сигарет и около 30 тысяч евро наличными. Все обнаруженные нелегальные сигареты оценивают вместе с причитающимися налогами в сумму более 295 тысяч евро.

Фигуранты находятся в изоляторах временного содержания, устанавливаются и другие причастные к контрабанде, продолжаются обыски.

Также СМИ сообщили, что накануне этих событий, 2 декабря, пограничниками рядом с селом Паажуоле в Варенском районе в лесном массиве был замечен подозрительный «Опель». В автомобиле в тайнике нашли более 3,5 тысячи пачек контрабандных сигарет. Тогда задержали двоих.

А затем во время двухдневной операции в Мажейкяйском районе пограничниками было найдено свыше 23,5 тысячи пачек контрабандных сигарет. Также задержали двоих мужчин.

Ведется досудебное расследование. Причастным к контрабанде грозят штрафы или лишение свободы на срок до 8 лет.

