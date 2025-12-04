Группа контрабандистов задержана в соседней с Беларусью Литве с товаром на полмиллиона евро

В соседней с Беларусью Литве проведена масштабная операция по задержанию контрабандистов, сообщила БелТА по информации литовских СМИ.
Так, Службой госбезопасности в ходе масштабной операции задержаны 10 человек и конфискованы товары примерно на 500 тысяч евро. Известно, что во время обысков в четырех транспортных средствах, а также по месту проживания подозреваемых нашли и изъяли 57 тысяч пачек контрабандных сигарет и около 30 тысяч евро наличными. Все обнаруженные нелегальные сигареты оценивают вместе с причитающимися налогами в сумму более 295 тысяч евро.
Фигуранты находятся в изоляторах временного содержания, устанавливаются и другие причастные к контрабанде, продолжаются обыски.
Также СМИ сообщили, что накануне этих событий, 2 декабря, пограничниками рядом с селом Паажуоле в Варенском районе в лесном массиве был замечен подозрительный «Опель». В автомобиле в тайнике нашли более 3,5 тысячи пачек контрабандных сигарет. Тогда задержали двоих.
А затем во время двухдневной операции в Мажейкяйском районе пограничниками было найдено свыше 23,5 тысячи пачек контрабандных сигарет. Также задержали двоих мужчин.
Ведется досудебное расследование. Причастным к контрабанде грозят штрафы или лишение свободы на срок до 8 лет.
Тем временем доверчивая белоруска отдала 50 тысяч долларов, услышав кодовое слово «Апельсин»: «Позвонил тезка мужа».
А еще мы писали, что перевозчики Литвы потеряли 100 миллионов евро на закрытии границы Беларуси.