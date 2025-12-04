Группа контрабандистов задержана в соседней с Беларусью Литве с товаром на полмиллиона евро

Так, Службой госбезопасности в ходе масштабной операции задержаны 10 человек и конфискованы товары примерно на 500 тысяч евро. Известно, что во время обысков в четырех транспортных средствах, а также по месту проживания подозреваемых нашли и изъяли 57 тысяч пачек контрабандных сигарет и около 30 тысяч евро наличными. Все обнаруженные нелегальные сигареты оценивают вместе с причитающимися налогами в сумму более 295 тысяч евро.