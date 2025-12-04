Четырех сотрудников мэрии Кишинева задержали за взяточничество

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре сотрудника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кишинева задержаны за взяточничество по итогам массовых обысков в четверг. Как сообщает Национальный антикоррупционный центр, они подозреваются в систематическом получении вознаграждений от экономических агентов за победу в государственных тендерах.