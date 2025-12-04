Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех сотрудников мэрии Кишинева задержали за взяточничество

В рамках этого дела также были задержаны три бизнесмена.

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре сотрудника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кишинева задержаны за взяточничество по итогам массовых обысков в четверг. Как сообщает Национальный антикоррупционный центр, они подозреваются в систематическом получении вознаграждений от экономических агентов за победу в государственных тендерах.

По данным ведомства, в рамках этого дела также были задержаны три бизнесмена. В правоохранительных органах утверждают, что в ходе обысков были найдены различные документы, подтверждающие преступную деятельность.