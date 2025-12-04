Ричмонд
SHOT: в Москве три человека отравились средством от тараканов

В Москве травля тараканов обернулась ЧП: три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Из девятиэтажки на Нижегородской улице эвакуировали всех жильцов из-за превышения концентрации токсичных веществ в воздухе. В доме работают спасатели в защитных костюмах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве три человека пострадали в результате отравления химическим веществом в многоквартирном доме. По предварительным данным, причиной ЧП стала санобработка помещения от насекомых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел утром в девятиэтажном доме на Нижегородской улице. Первым пострадал хозяин квартиры на восьмом этаже, где проводили санобработку, — его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Позже симптомы отравления появились у двух его соседей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали в подъезде превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Из-за угрозы здоровью спасатели приняли решение об эвакуации всех жильцов девятиэтажки.

В настоящий момент специалисты работают внутри здания в костюмах химической защиты, устанавливая точный состав распыленного вещества.

Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход выяснения обстоятельств происшествия, а также соблюдение прав жильцов дома. На место прибыл прокурор Александр Федоров, начата процессуальная проверка.