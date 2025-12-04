SHOT: в Москве три человека отравились средством от тараканов

В Москве травля тараканов обернулась ЧП: три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Из девятиэтажки на Нижегородской улице эвакуировали всех жильцов из-за превышения концентрации токсичных веществ в воздухе. В доме работают спасатели в защитных костюмах.