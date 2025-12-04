Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Смирнова. По версии следователей, с начала 2023 года по март 2024 года он, будучи министром ЖКХ региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4 миллионов рублей за покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из указанной суммы сам министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов — не менее миллиона рублей, Кислицын — не менее 2,5 миллиона рублей, поясняла журналистам прокуратура региона.