Стали известны подробности дела матери-сутенерши из Шумилино

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области.