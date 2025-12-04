Стали известны подробности дела матери-сутенерши из Шумилино

Следователи установили, что 41-летняя обвиняемая сама занималась оказанием интимных услуг за деньги, а потом вовлекла в это и свою несовершеннолетнюю дочь.
«Подозреваемая знакомила девочку с “клиентами”, среди которых мужчины в возрасте от 35 до 79 лет. Все заработанные средства несовершеннолетняя передавала матери», — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Она отметила, что раскрыть преступление, связанное с вовлечением в проституцию несовершеннолетней девочки, помогла бдительность одного из местных жителей.
«Местный житель в сентябре 2025 года находился в своем гараже и увидел, как в соседнее помещение вошли взрослый мужчина и девочка. Потом раздались крики: “Нет! Не надо!”, очевидец заглянул внутрь и вызвал сотрудников милиции», — рассказала Лазько.
К гаражу прибыла следственно-оперативная группа и обнаружила в нем 62-летнего мужчину и 16-летнюю девочку. У обоих были изъяты телефоны, переписка показала, что девочка-подросток систематически оказывала интимные услуги за деньги.
«Дальнейшая проверка выявила шокирующие обстоятельства — организатором всего оказалась ее мать», — отметила Лазько.
В ходе допроса подозреваемая сообщила, что идея использовать свою несовершеннолетнюю дочь появилась после просьбы одного из «клиентов» познакомить его с девочкой.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области.