На заправке в Улан-Удэ парень закурил у колонки и ударил охранника

Росгвардейцы задержали нарушителя, после чего передали полиции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

История, которая могла закончиться трагедией, произошла на одной из автозаправок в Улан-Удэ. Молодой человек решил закурить прямо около топливных колонок! Это грубое нарушение правил безопасности, так как мог начаться страшный пожар.

Дежурный охранник сделал ему замечание и потребовал отойти. Однако нарушителю было все равно. После повторного требования работника АЗС, который объяснил всю опасность ситуации, парень не только отказался выполнять условие, но и закатил скандал!

— Когда охранник попытался увести его от колонок в безопасную зону, дебошир ударил его в лицо. После этого коллеги пострадавшего нажали на тревожную кнопку, — рассказывают в пресс-службе Росгвардии.

На вызов мгновенно отреагировала группа задержания вневедомственной охраны. Они и задержали нарушителя, после чего передали полиции. Им оказался ранее судимый молодой человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два автобуса столкнулись в микрорайоне Березовом Иркутска.