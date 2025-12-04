На заправке в Улан-Удэ парень закурил у колонки и ударил охранника

История, которая могла закончиться трагедией, произошла на одной из автозаправок в Улан-Удэ. Молодой человек решил закурить прямо около топливных колонок! Это грубое нарушение правил безопасности, так как мог начаться страшный пожар.
Дежурный охранник сделал ему замечание и потребовал отойти. Однако нарушителю было все равно. После повторного требования работника АЗС, который объяснил всю опасность ситуации, парень не только отказался выполнять условие, но и закатил скандал!
— Когда охранник попытался увести его от колонок в безопасную зону, дебошир ударил его в лицо. После этого коллеги пострадавшего нажали на тревожную кнопку, — рассказывают в пресс-службе Росгвардии.
На вызов мгновенно отреагировала группа задержания вневедомственной охраны. Они и задержали нарушителя, после чего передали полиции. Им оказался ранее судимый молодой человек.
