ФСБ обезвредила хакера в Ленинском районе Перми

ФСБ обезвредила хакера из Перми. Работник услуг связи использовал служебный доступ к охраняемой законом компьютерной информации для извлечения личной выгоды.
Пермяк регистрировал фиктивные договора об оказании услуг связи посредством доступа к персональным данным абонентов одного из мобильных операторов. Его противоправную деятельность пресекли во время проведения оперативной операции.
Следственным отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело. Решением Ленинского районного суда Перми подсудимого признали виновным в совершении преступления.
Пермскому хакеру назначили наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. и лишение права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации сроком на 1 год.