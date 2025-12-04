Ричмонд
ФСБ обезвредила хакера в Ленинском районе Перми

Он использовал служебное положение для регистрации фиктивных договоров на услуги связи.

Источник: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

ФСБ обезвредила хакера из Перми. Работник услуг связи использовал служебный доступ к охраняемой законом компьютерной информации для извлечения личной выгоды.

Пермяк регистрировал фиктивные договора об оказании услуг связи посредством доступа к персональным данным абонентов одного из мобильных операторов. Его противоправную деятельность пресекли во время проведения оперативной операции.

Следственным отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело. Решением Ленинского районного суда Перми подсудимого признали виновным в совершении преступления.

Пермскому хакеру назначили наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. и лишение права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации сроком на 1 год.