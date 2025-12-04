Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене

Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области, купив до этого горючее.