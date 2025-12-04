В Чусовом вспоминают погибших 20 лет назад при обрушении бассейна «Дельфин»

В Чусовом вспоминают жертв трагедии в бассейне «Дельфин». В воскресный день 4 декабря 2005 года в нем отдыхали десятки горожан, включая семьи с детьми. После обрушения крыши под завалами погибли 10 детей в возрасте от четырех до 13 лет и четыре женщины. Трагедия искалечила судьбы 56 человек.