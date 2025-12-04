В Чусовом вспоминают погибших 20 лет назад при обрушении бассейна «Дельфин»

В Чусовом вспоминают жертв трагедии в бассейне «Дельфин». В воскресный день 4 декабря 2005 года в нем отдыхали десятки горожан, включая семьи с детьми. После обрушения крыши под завалами погибли 10 детей в возрасте от четырех до 13 лет и четыре женщины. Трагедия искалечила судьбы 56 человек.
В администрации Чусового отметили, что в масштабах города эта трагедия стала огромной катастрофой. Сколько бы лет не прошло с тех пор, имена ее жертв останутся в памяти земляков навечно.
В трагедии 20-летней давности погибли: Ахмедьзянова Алла Олеговна (1994 года рождения), Безгодова Татьяна Петровна (1967), Белоусова Вера Павловна (1956), Гузенко Артур Романович (2001), Жеденко Кристина Дмитриевна (1996), Иглинова Алиса Константиновна (1992), Корякин Дмитрий Анатольевич (1995), Кувалдин Владислав Сергеевич (1996), Кувалдина Юлия Сергеевна (1996), Полюдов Сергей Андреевич (1995), Полюдова Марина Николаевна (1965), Ризов Дмитрий Алексеевич (1991), Шишкин Андрей Юрьевич (1996) и Шишкина Елена Абдуловна (1957).
«Чусовляне помнят о той беде и молятся за погибших, и за то, чтобы подобные трагедии больше не случались. Выражаем соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении городских властей.
«КП-Пермь» 20 лет назад рассказала о чудесном спасении пятиклассника Леши Неустроева, который научился нырять за 15 минут до трагедии в бассейне. Выжившие в «Дельфине» дети долгое время боялись обвала крыши в квартире.