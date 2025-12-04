В Самаре мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и их семей

В Самаре и области мошенники стали использовать новую схему обмана. Аферисты начали обманывать военнослужащих и их семьи.
— Мошенники отправляют сообщения или звонят потерпевшим, заявляя о положенной прибавке в 30−40%. Для выдачи выплат аферисты просят данные паспорта, копии СНИЛС и другие документы. После они получают доступ к сервису «Госуслуги», — отмечают эксперты.
Мошенники звонят не только бойцам, но и их семьям. Схему выявили с помощью сервиса по поиску мошенников. Напомним, сотрудники правоохранительных органов и ведомств не просят личные данные по телефону.