Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и их семей

Самарцев предупредили о новой схеме мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области мошенники стали использовать новую схему обмана. Аферисты начали обманывать военнослужащих и их семьи.

— Мошенники отправляют сообщения или звонят потерпевшим, заявляя о положенной прибавке в 30−40%. Для выдачи выплат аферисты просят данные паспорта, копии СНИЛС и другие документы. После они получают доступ к сервису «Госуслуги», — отмечают эксперты.

Мошенники звонят не только бойцам, но и их семьям. Схему выявили с помощью сервиса по поиску мошенников. Напомним, сотрудники правоохранительных органов и ведомств не просят личные данные по телефону.