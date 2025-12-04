Шоферу стало плохо за рулем: в Уфе произошло ДТП с 8 автомобилями

Сегодня днем, 4 декабря, на улице 50 лет Октября в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. По предварительным данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, виной всему стало внезапное ухудшение самочувствия водителя грузового фургона.