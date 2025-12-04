Шоферу стало плохо за рулем: в Уфе произошло ДТП с 8 автомобилями

Сегодня днем, 4 декабря, на улице 50 лет Октября в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. По предварительным данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, виной всему стало внезапное ухудшение самочувствия водителя грузового фургона.
47-летний водитель «Газели», двигаясь в сторону остановки «Дом Печати», внезапно выехал на «встречку». Его автомобиль последовательно столкнулся с четырьмя машинами: Subaru, Renault Logan, Mazda CX-5 и Lada Granta.
После этого «Газель» продолжила движение по инерции и врезалась в три автомобиля, припаркованных вдоль проезжей части: Range Rover, BMW и Honda.
Водителя «Газели» доставили в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.