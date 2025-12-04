В Братске разыскивают водителя, сбившего 13-летнюю школьницу

Сообщение в Госавтоинспекцию поступило из детской городской больницы. Там рассказали, что 13-летняя школьница получила травмы в момент, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Енисейской. Именно тогда на нее наехал неустановленный автомобиль. После водитель скрылся с места аварии.