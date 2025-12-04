В Братске разыскивают водителя, сбившего 13-летнюю школьницу

В Братске разыскивают водителя, который сбил подростка. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городское МВД, авария произошла 3 декабря 2025 года в жилом районе Гидростроитель.
Сообщение в Госавтоинспекцию поступило из детской городской больницы. Там рассказали, что 13-летняя школьница получила травмы в момент, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Енисейской. Именно тогда на нее наехал неустановленный автомобиль. После водитель скрылся с места аварии.
— Школьница перепугалась, поэтому тоже убежала с места происшествия. Позже ей стало плохо, врачи приняли решение о госпитализации, — уточняют в агентстве.
Полицейские ищут как виновника аварии, как и очевидцев произошедшего.