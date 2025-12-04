«Всего обвиняются почти 500 человек». В соседней с Беларусью Польше проведена седьмая операция по задержанию причастных к педофилии

В полиции Польши также заявили, что последние задержания стали седьмой спецоперацией проведенной в рамках борьбы с педофилией в республике. В ходе всех семи операций прошло уже свыше 6,5 тысячи обысков, обвинения предъявили 477 задержанным, около 200 фигурантов находятся под стражей.