«Всего обвиняются почти 500 человек». В соседней с Беларусью Польше проведена седьмая операция по задержанию причастных к педофилии

В соседней с Беларусью Польше 100 человек задержаны по подозрению в педофилии.

Источник: Комсомольская правда

Полиция соседней с Беларусью Польши задержала еще 100 человек по подозрению в педофилии, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.

Сообщается, что сотрудники Центрального управления по борьбе с киберпреступностью Польши в рамках всей страны провели масштабную спецоперацию под кодовым названием Game Over и задержали 100 подозреваемых. Фигуранты причастны к созданию, хранению и распространению контента, связанного с сексуальной эксплуатацией детей.

— Задержаны мужчины в возрасте от 18 до 75 лет, — сказано в сообщении польской полиции.

Отмечается, что во время операции правоохранители провели более 170 обысков, изъяли свыше 600 тысяч файлов, 1655 устройств и носителей данных. Также у ряда подозреваемых при обысках нашли наркотики, оружие и боеприпасы.

В полиции Польши также заявили, что последние задержания стали седьмой спецоперацией проведенной в рамках борьбы с педофилией в республике. В ходе всех семи операций прошло уже свыше 6,5 тысячи обысков, обвинения предъявили 477 задержанным, около 200 фигурантов находятся под стражей.

Тем временем в Шумилино мать использовала дочь-подростка для проституции: «Мужчинам было от 35 до 79 лет».

Еще мы писали, что Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в соседней с Беларусью России.