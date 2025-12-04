Двое пешеходов успели отскочить: подробности ДТП под Калининградом, где насмерть сбили 65-летнюю женщину

В момент ДТП на Люблинском шоссе, где погибла 65-летняя женщина, рядом с ней были ещё два пешехода. Они успели отскочить, но получили ушибы. Об этом «Клопс» рассказала соседка пострадавших.
Вечером 3 декабря Анастасия на своей машине вместе с мужем возвращалась в посёлок Западный со стороны Чкаловска. По пути их обогнала скорая с мигалками. Около автобусной остановки стоял на аварийках Nissan Qashqai: он как будто направлялся в Калининград, но по встречной полосе. Рядом лежал человек.
Ему не оказывали помощь. Стало понятно, что она уже не нужна.
На месте ещё не было никаких служб, кроме скорой. Собирались люди, обсуждали, кто знает женщину и где она жила. Выяснилось, что это моя соседка — тоже из Западного, в 800 метрах от остановки. Она работала в детском саду и каждый вечер на 108-м автобусе возвращалась домой. С ней ехали ещё парень и другая женщина из нашего посёлка. Втроём они переходили дорогу, когда на них неслась машина.
Парень и одна женщина успели отскочить, но их ударило. А погибшая отлетела от удара, наверное, метров на 30.
Сосед рассказал, что вторую женщину он буквально успел отдёрнуть от колёс и сам едва не погиб. Как говорят, водитель видел, что автобус высадил пассажиров и отъезжает, но не притормозил, не пропустил пешеходов, хоть там и зебра", — рассказывает Анастасия.
Вскоре на место приехали сотрудники ДПС. Анастасию попросили привезти из посёлка кого-то из близких погибшей женщины, чтобы опознать её. Та жила с сестрой.
Пришлось сообщить ей о случившемся и привезти на место.
Но она так и не нашла в себе силы подойти к родственнице. Говорит: «Я боюсь смотреть». Позвонила другим родным, чтобы они помогли опознать. Мне кажется, она на тот момент в таком шоке была, что даже не до конца поняла, что произошло«, — рассказывает собеседница “Клопс”.
По словам Анастасии, они с мужем ещё какое-то время были на месте ДТП. Сестра погибшей сидела в их машине. Сотрудники полиции задавали вопросы, выясняли обстоятельства. Водитель держался в стороне.
«Когда всё произошло, он сразу вышел из машины и стал звонить — так мне рассказали соседи. Вскоре на место приехали ещё три машины, его группа поддержки. Пострадавший сосед заметил, что под телом лежал кусок радиатора, и снял это на видео. А когда нам давали подписывать протоколы, эту деталь кто-то переместил под машину. Сосед показал видео сотрудникам ГАИ и сказал об этом. Насколько я знаю, он не стал подписывать протокол, я тоже», — вспоминает местная жительница.
Анастасия говорит, что этот пешеходный переход очень опасный. Местные жители, которые ездят на автобусе, пересекают дорогу максимально осторожно.
«У нас нет знака о снижении скорости до 40 км/час. Многие водители как ехали разрешённые 70 км/час, так и едут, не притормаживая. Нет освещения и каких-то светоотражающих элементов. Пешеходы идут в темноте. Я когда ездила на автобусе, мы всегда ждали, как машины проедут. И парни из автобуса включали фонарики и всегда шли кучкой», — добавляет жительница посёлка.
Что говорят в ГАИ.
По предварительным данным, 3 декабря в 19:32 на Люблинском шоссе со стороны Кленовой аллеи в направлении Чкаловска ехал Nissan под управлением 52-летнего мужчины. Водитель сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход скончалась на месте.
