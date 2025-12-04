Двое пешеходов успели отскочить: подробности ДТП под Калининградом, где насмерть сбили 65-летнюю женщину

На месте ещё не было никаких служб, кроме скорой. Собирались люди, обсуждали, кто знает женщину и где она жила. Выяснилось, что это моя соседка — тоже из Западного, в 800 метрах от остановки. Она работала в детском саду и каждый вечер на 108-м автобусе возвращалась домой. С ней ехали ещё парень и другая женщина из нашего посёлка. Втроём они переходили дорогу, когда на них неслась машина.