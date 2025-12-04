Суд защитил памятник природы «Древостой дуба» в Самаре от застройщиков

Застройщики в Самаре пытались оспорить решение о включении в охранную зону памятника природы «Древостой дуба». Территория площадью около 12 гектаров сейчас находится в ведении минприроды Самарской области. В суд подали компании «Новация», «Диалог» и Алексей Шаповалов.
«Охранная зона площадью 62,47 гектаров включает участки бывшего лагеря “Рассвет”, оформленные на компании “Диалог” и “Новация”, — прокомментировала пресс-служба министерства и уточнила, что истцы с 2022 года хотят отменить положение об охранной зоне, чтобы строить там дороги и прокладывать коммуникации.
Но экспертиза подтвердила, что эта территория важна для сохранения памятника природы и редких видов животных и растений. В итоге Самарский областной суд отказал в иске и защитил памятник природы о застройщиков.
Напомним, что в 2025 году кто-то сбрасывал отходы на территории памятника природы «Древостой дуба».