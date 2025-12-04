Суд защитил памятник природы «Древостой дуба» в Самаре от застройщиков

«Охранная зона площадью 62,47 гектаров включает участки бывшего лагеря “Рассвет”, оформленные на компании “Диалог” и “Новация”, — прокомментировала пресс-служба министерства и уточнила, что истцы с 2022 года хотят отменить положение об охранной зоне, чтобы строить там дороги и прокладывать коммуникации.