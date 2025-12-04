Два человека погибли и один ранен при атаке дрона в Херсонской области

В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения. Атаке подвергся гражданский транспорт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Утром 4 декабря у поселка Новая Маячка (Алешкинский округ) беспилотник атаковал легковушку. В результате погибли двое мужчин, а 68-летней пассажирке медики оказали помощь на месте.
Еще один дрон ударил по грузовику в селе Большая Кардашинка (Голопристанский округ). Водитель «Газели» успел покинуть машину перед самой детонацией и остался невредим.
Кроме того, в течение суток под огнем ВСУ находился ряд населенных пунктов. Обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Горностаевка, Гладковка, Каховка, Новая Каховка и Таврийск.