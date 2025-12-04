Обыски в Управлении ЖКХ Кишинева: задержаны семь человек

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Семь человек, в том числе руководители Главного управления жилищно-коммунального хозяйства молдавской столицы, задержаны правоохранителями по подозрению в коррупции при проведении закупок, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Задержания четырех должностных лиц руководящего звена, включая начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства примэрии Кишинёва, а также трёх экономических агентов состоялись утром в четверг, после обысков, проведённых сотрудниками НАЦ совместно с прокурорами прокуратуры муниципия Бельцы.
Согласно представленным доказательствам, проходящие по делу чиновники подозреваются в реализации преступной схемы, основанной на систематическом присвоении и получении незаконных комиссионных от стоимости выигранных тендеров, начиная с 2024 года.
«В обмен на это должностные лица оказывали предпочтение определенным экономическим субъектам при заключении государственных контрактов», — уточнили в НАЦ.
В результате обысков был изъят ряд предметов и документов, подтверждающих преступную деятельность, в том числе финансовые средства в различных валютах, на общую сумму более трех миллионов леев (около 152 тысяч леев).
Подозреваемые задержаны на 72 часа и помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.