В Екатеринбурге взяли под стражу члена тагильского ОПГ «Фортуна»

Напомним, что 7 ноября 2025 года задержали Олега Ануфриева — одного из лидеров ОПГ «Фортуна». Его обвиняют в убийстве двух человек в августе 1994 года — пункт «з» статьи 102 УК РСФСР. Ленинский районный суд избрал Ануфриеву меру пресечения в виде ареста до 16 декабря 2025 года.