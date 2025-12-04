В Екатеринбурге взяли под стражу члена тагильского ОПГ «Фортуна». 49-летнего Михаила Рогачева подозревают в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».
— 3 декабря взяли под стражу до 6 декабря — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ленинского районного суда.
ОПГ «Фортуна» являлась одной из самых влиятельных преступных группировок Нижнего Тагила в начале 1990-х годов. Члены банды занимались вымогательством денег у торговцев на местных рынках. Информация об этом содержится в книге «Ловцы банд» — воспоминания сыщиков уголовного розыска, противостоявших преступности в конце 90-х — начале нулевых годов на Среднем Урале.
Напомним, что 7 ноября 2025 года задержали Олега Ануфриева — одного из лидеров ОПГ «Фортуна». Его обвиняют в убийстве двух человек в августе 1994 года — пункт «з» статьи 102 УК РСФСР. Ленинский районный суд избрал Ануфриеву меру пресечения в виде ареста до 16 декабря 2025 года.