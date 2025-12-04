В Перми с женщины взыскали 30 тыс. рублей за одежду с семьёй «Барбоскиных»

Суд в Перми взыскал 30 тысяч рублей с женщины за футболку с семьёй «Барбоскиных», сообщает Индустриальный районный суд.
Как рассказывает инстанция, проблемы возникли на одной ярмарок, которая проходила в торговом центре. Представитель анимационной студии «Мельница» приобрела у одной из продавщиц за тысячу рублей футболку. На одежде были изображены сразу пять героев популярного детского мультфильма «Барбоскины» — Дружок, Малыш, Гена, Лиза и Роза.
Истец (сама студия) обратился в суд с требованием компенсировать нарушение авторских прав на произведения изобразительного искусства. Ответчиком был указан предприниматель, через терминал которого проходила оплата. Прав на использование образов «Барбоскиных» у него не было.
«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что закупка проводилась на ярмарке в торговом центре, футболка приобретена у женщины-продавца. Согласно исследованной видеозаписи, последняя обратилась к индивидуальному предпринимателю с просьбой проведения оплаты через его терминал, поскольку не могла произвести безналичный расчёт», — рассказывает суд Индустриального района Перми.
Инстанция пришла к выводу, что нарушителем прав является женщина, продавшая футболку. С неё в пользу студии было решено взыскать 25 тысяч рублей за использование героев, четыре тысячи за госпошлину, тысячу за судебные расходы на покупку товара, а также 46 рублей за почтовые расходы и видеоноситель.