Три человека погибли при пожарах в Ростовской области

Смертельные пожары произошли в Шахтах и хуторе Ясном Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Один из пожаров случился частном доме на улице Ярошенко в Шахтах. Пламя на 60-ти квадратных метрах потушили девять спасателей, использовалось три автоцистерны. На месте происшествия обнаружили погибшую 63-летнюю женщину. Причину и обстоятельства случившегося установит дознаватель МЧС России.

В хуторе Ясном Багаевского района после возгорания на 8 квадратных метрах в хозяйственной постройке погибли два человека, их личности сейчас выясняют. Также выясняются обстоятельства происшествия, ведутся следственные мероприятия.

