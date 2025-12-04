Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Один из пожаров случился частном доме на улице Ярошенко в Шахтах. Пламя на 60-ти квадратных метрах потушили девять спасателей, использовалось три автоцистерны. На месте происшествия обнаружили погибшую 63-летнюю женщину. Причину и обстоятельства случившегося установит дознаватель МЧС России.
В хуторе Ясном Багаевского района после возгорания на 8 квадратных метрах в хозяйственной постройке погибли два человека, их личности сейчас выясняют. Также выясняются обстоятельства происшествия, ведутся следственные мероприятия.
