Три человека погибли при пожарах в Ростовской области

Один из пожаров случился частном доме на улице Ярошенко в Шахтах. Пламя на 60-ти квадратных метрах потушили девять спасателей, использовалось три автоцистерны. На месте происшествия обнаружили погибшую 63-летнюю женщину. Причину и обстоятельства случившегося установит дознаватель МЧС России.