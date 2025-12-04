Главу ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина оставили в СИЗО до начала февраля

Андрей Прытыкин находится в СИЗО с 8 августа. Известно, что предпринимателю вменяют в вину покушение на дачу взятки во время выборов в 2020 году. И это связано с громким уголовным делом в отношении строительного экс-вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и экс-зама главы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светланы Васьковой.