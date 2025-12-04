Главу ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина оставили в СИЗО до начала февраля

Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения экс-депутату Воронежской областной Думы, владельцу сети предприятий быстрого питания «Русский аппетит» Андрею Прытыкину. Он останется в следственном изоляторе до 4 февраля 2026 года.
Андрей Прытыкин находится в СИЗО с 8 августа. Известно, что предпринимателю вменяют в вину покушение на дачу взятки во время выборов в 2020 году. И это связано с громким уголовным делом в отношении строительного экс-вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и экс-зама главы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светланы Васьковой.
Следствие считает, что Андрей Прытыкин передал 250 тысяч рублей тогда еще главе управы Бавыкину через свою помощницу Наталью Бубнову за обеспечение победы на выборах. Сам бизнесмен не считает себя виновным.
Андрей Прытыкин — заметная фигура в Воронежском регионе. Помимо предпринимательской деятельности, он ранее возглавлял комиссию по образованию в Воронежской областной Думе. Его компания «Русский аппетит» управляет сетью киосков, кафе и магазинов в ряде регионов России.