Общественники обнаружили в воронежском магазине некачественные молоко и кефир

Волонтеры общественного движения «Качество нашей жизни» обнаружили в торговом «Ашан» в поселке Солнечный Рамонского района некачественный товар, который продавался под молока и кефира ТМ «Каждый День». Этот продукт неизвестного содержания произволства ООО «Кривское» (Калужская область), что было доказано лабораторно с помощью проведенной экспертизы.
Однако магазин отказался добровольно снять товар с реализации. Тогда общественники обратились в суд. В итоге Мытищинский городской суд Московской области, своим решением (Дело № 2−8341/2025) от 17 ноября 2025 года обязал ООО «Ашан» прекратить реализацию нестандартной молочной продукции и сообщить об этом потребителям через СМИ.
Также магазин по суду возместит общественникам 6,8 тысяч рублей, потраченные на проведение исследований продукции.