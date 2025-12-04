Общественники обнаружили в воронежском магазине некачественные молоко и кефир

Однако магазин отказался добровольно снять товар с реализации. Тогда общественники обратились в суд. В итоге Мытищинский городской суд Московской области, своим решением (Дело № 2−8341/2025) от 17 ноября 2025 года обязал ООО «Ашан» прекратить реализацию нестандартной молочной продукции и сообщить об этом потребителям через СМИ.