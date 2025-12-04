Ричмонд
Общественники обнаружили в воронежском магазине некачественные молоко и кефир

Суд постановил снять молочную продукцию с реализации.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры общественного движения «Качество нашей жизни» обнаружили в торговом «Ашан» в поселке Солнечный Рамонского района некачественный товар, который продавался под молока и кефира ТМ «Каждый День». Этот продукт неизвестного содержания произволства ООО «Кривское» (Калужская область), что было доказано лабораторно с помощью проведенной экспертизы.

Однако магазин отказался добровольно снять товар с реализации. Тогда общественники обратились в суд. В итоге Мытищинский городской суд Московской области, своим решением (Дело № 2−8341/2025) от 17 ноября 2025 года обязал ООО «Ашан» прекратить реализацию нестандартной молочной продукции и сообщить об этом потребителям через СМИ.

Также магазин по суду возместит общественникам 6,8 тысяч рублей, потраченные на проведение исследований продукции.