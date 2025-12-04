Директор челябинской УК получил дисквалификацию за плохую работу

В Челябинске директор управляющей компании «Металлург» понес суровое наказание за то, что годами игнорировал нарушения в управлении домами. Суд дисквалифицировал его на 2 года 10 месяцев, лишив права занимать руководящие должности.
Поводом стали многочисленные жалобы жителей и проверки прокуратуры. В течение года надзорное ведомство 19 раз указывало директору на нарушения, четыре раза штрафовало, но ситуация не менялась.
Кульминацией стало то, что из-за халатности УК не смогла подготовить дома к отопительному сезону и не получила необходимый паспорт готовности. Это и стало последней каплей для принятия решения о дисквалификации руководителя.