Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. Сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры в отношении восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.

Источник: РИА "Новости"

«Поступила жалоба от защиты на приговор», —цитирует сообщение РИА Новости.

На прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие. В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.

Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
