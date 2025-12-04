Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту

На прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие. В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.