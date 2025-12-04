Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в жилом доме под Феодосией

Пожар вспыхнул вечером 3 декабря в двухэтажном доме. Возникла опасность взрыва газовых баллонов, а также распространения огня на соседние строения. На место происшествия оперативно прибыли шесть спасателей. Благодаря их совместным усилиям пожар был потушен на площади 500 квадратных метров. Взрыв газовых баллонов удалось предотвратить. Пострадавших нет. Специалисты приступят к выяснению причин возгорания.