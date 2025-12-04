Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок на берегу Волги в Тольятти изъяли из частной собственности

В Тольятти прокуратура нашла пять земельных участков на берегу Волги, которые незаконно находятся в частной собственности.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти территория у берега Волги и в пределах границы реки незаконно оказалась в частной собственности. Прокуратура выявила пять таких земельных участков и подала иски в суд, чтобы отменить право собственности.

«Центральный районный суд Тольятти признал отсутствующим право юрлица на территории Волги и ее берега», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Этот участок площадью 600 квадратных метров находится на территории общего пользования. Его кадастровую стоимость оценивают примерно в 2,5 миллиона рублей.

Иски по еще четырем участкам пока рассматривают в судах.