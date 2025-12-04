Участок на берегу Волги в Тольятти изъяли из частной собственности

В Тольятти территория у берега Волги и в пределах границы реки незаконно оказалась в частной собственности. Прокуратура выявила пять таких земельных участков и подала иски в суд, чтобы отменить право собственности.
«Центральный районный суд Тольятти признал отсутствующим право юрлица на территории Волги и ее берега», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Этот участок площадью 600 квадратных метров находится на территории общего пользования. Его кадастровую стоимость оценивают примерно в 2,5 миллиона рублей.
Иски по еще четырем участкам пока рассматривают в судах.