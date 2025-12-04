Ричмонд
В Уфе опрокинулся вертолет

Один человек пострадал.

По предварительной информации следователей, сегодня днем на частной вертолетной площадке в деревне Атаевка произошла жесткая посадка вертолета Eurocopter AS-350 (RA-04057).

Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

«Произошло опрокидывание вертолета без последующего горения. Пилот получил травмы различной степени тяжести, направлен на обследование в лечебное учреждение города. Ему оказывается вся необходимая помощь. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе МЧС по РБ.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку.

Ранее в Уфе школьник за рулем «ВАЗа» снес забор.