В Уфе опрокинулся вертолет

«Произошло опрокидывание вертолета без последующего горения. Пилот получил травмы различной степени тяжести, направлен на обследование в лечебное учреждение города. Ему оказывается вся необходимая помощь. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе МЧС по РБ.