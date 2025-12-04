Частный вертолет рухнул в Уфе: есть пострадавший

Сегодня днем, 4 декабря, в Кировском районе Уфы произошло авиационное происшествие. Как сообщают Приволжская транспортная прокуратура и Центральное МСУТ СКР, частный вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка.
По предварительной информации, инцидент произошел на частной вертолетной площадке. Пострадал один человек, он получил травмы. Ему оказывают медицинскую помощь.
На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Параллельно следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят собственную проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
