«Безобразие!»: как реагирует Татарстан на нападение стаи собак на школьницу в Васильево

Нападение стаи собак на ребенка в Васильево вызвало широкий общественный отклик. Рустам Минниханов назвал случившееся недопустимым и потребовал жёстких мер, а глава Зеленодольского района предложил создать госприют для бездомных животных, пишет ИА «Татар-информ».
Девочка пострадала после нападения стаи.
Трагедия, произошедшая в поселке Васильево 28 ноября, вновь вывела проблему безнадзорных собак на первый план. Девятилетняя девочка возвращалась домой после школы, но не дошла до дома всего несколько десятков метров — по предварительным данным, на нее набросилась стая примерно из десяти собак.
Животных от ребенка удалось отогнать прохожим, но девочка получила тяжелые множественные ранения. В ДРКБ ее подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
По состоянию на 4 декабря, пострадавшая все еще в реанимации на ИВЛ. Девочку отключили от ЭКМО, сердце забилось само. Она пробует дышать сама, приходила ненадолго в себя, но сейчас находится в состоянии медикаментозной комы.
Семья пострадавшей требует усилить меры безопасности.
По словам руководителя пресс-службы Зеленодольского района Регины Чибриковой, районные власти находятся в постоянном контакте с семьёй и оказывают необходимое сопровождение — медицинское, социальное и юридическое.
Мать девочки не готова общаться публично, но через пресс-службу передавала, что считает нужным пересмотреть федеральное законодательство в этой части, поскольку, по ее мнению, даже стерилизованная и чипированная собака «не перестает быть потенциально агрессивной, особенно в составе стаи». Она отметила, что трагедия стала следствием системной проблемы, и считает, что без изменения подходов подобные случаи будут повторяться.
Минниханов о ситуации: «Безобразие! Дикие собаки на людей нападают».
На следующий день на совещании в Доме Правительства РТ ситуацию прокомментировал Раис республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что произошедшее — недопустимо, особенно учитывая что пострадавшей всего 9 лет. По словам татарстанского лидера, собака должна иметь хозяина, а если его нет — находиться в приюте и подобных местах.
«Вы представляете состояние родных, этой девочки, окружающих? Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Где-то у вас там они размножались, и никаких мер вы не принимали», — обратился Минниханов к главе Зеленодольского района.
Это нападение в Зеленодольском районе — не единичный случай. В январе собаки покусали 75-летнюю женщину, ранее нападения фиксировались в отношении школьников и подростков. В 2021 и 2023 годах в районе произошли трагедии со смертельным исходом.
Зеленодольск обсуждает новые решения.
Глава Зеленодольского района поручил рассмотреть дополнительные меры реагирования. Как уточняла Чибрикова, обсуждалось создание крупного государственного приюта, который мог бы работать совместно с ветеринарной службой.
Районные службы в тот же день проверили садоводческие товарищества, расположенные на въезде в поселок. Чибрикова рассказала, что там регулярно появляются люди, подкармливающие собак, и упомянула случай, когда отловщики нашли брошенных щенков, оставленных дачниками «на зимовку».
От муниципалитетов ждут жестких мер в отношении бездомных собак.
Раис Татарстана на совещании в Кабмине РТ потребовал от муниципалитетов жестких и конкретных мер.
Так, в Нижнекамске мэр поручил создать межведомственную рабочую группу для оперативного реагирования на появление стай.
Он отметил, что нельзя полностью перекладывать ответственность на службу отлова, и призвал жителей активно отправлять сведения о животных в официальные каналы. Мэр считает, что только системный подход позволит снизить риски, и напоминал, что подобные случаи происходят по всей республике.
СК задержал руководителя приюта.
Отлов безнадзорных животных в районе осуществляет организация «КОТ и ПЕС». Летом он уже работал по заявкам, но к зиме в поселке вновь появились собаки, выходящие в населенные пункты в поисках еды. После трагедии всех отловленных животных поместили в приют и, как сказала Чибрикова, не вернут обратно.
Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил о задержании директора органицации Альберта Галиева и отловщика Максима Иванова. Следствие считает, что они не обеспечили должный контроль. Контракт с муниципалитетом был заключен на 5,3 млн рублей, но организация ранее судилась с администрацией из-за задолженности и фактически осталась без финансирования в прошлом году.
Система «Отлов, стерилизация, вакцинация и возврат» дала сбой.
На заседании профильного комитета Госсовета РТ начальник Управления ветеринарии Тимур Галеев напомнил, что в Татарстане действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Он подчеркнул, что это международная практика, но ее эффективность зависит от комплексности.
В Управлении пояснили, что рост числа нападений показывает, что ОСВВ без дополнительных мер не справляется. Нужны новые приюты, работа с населением и строгий контроль владельцев домашних животных.