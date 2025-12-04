«Безобразие!»: как реагирует Татарстан на нападение стаи собак на школьницу в Васильево

Мать девочки не готова общаться публично, но через пресс-службу передавала, что считает нужным пересмотреть федеральное законодательство в этой части, поскольку, по ее мнению, даже стерилизованная и чипированная собака «не перестает быть потенциально агрессивной, особенно в составе стаи». Она отметила, что трагедия стала следствием системной проблемы, и считает, что без изменения подходов подобные случаи будут повторяться.