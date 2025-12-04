Ричмонд
Экс-инспектор челябинской ГАИ предстанет перед судом за взятки от маршрутчиков

В Челябинске завершено расследование дела о взятках в размере свыше 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске завершено расследование в отношении бывшего инспектора технического надзора ГАИ, которого обвиняют во взятках за «решение вопросов» с техосмотром. По оценке следствия, сумма полученных им денег превысила миллион рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как установило следствие, сотрудник полиции на протяжении шести лет вымогал и получал деньги от коммерсантов, в основном от владельцев маршрутных такси. За взятки он помогал их микроавтобусам проходить техосмотр вне очереди, закрывая глаза на неисправности.

Параллельно следователи выявили у бывшего полицейского значительное имущество: арестованы элитные автомобили, квартиры в Москве и Челябинске, а также 25 миллионов рублей на счетах. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где экс-сотруднику ГАИ предстоит ответить по четырем статьям Уголовного кодекса.