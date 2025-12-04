Экс-инспектор челябинской ГАИ предстанет перед судом за взятки от маршрутчиков

Параллельно следователи выявили у бывшего полицейского значительное имущество: арестованы элитные автомобили, квартиры в Москве и Челябинске, а также 25 миллионов рублей на счетах. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где экс-сотруднику ГАИ предстоит ответить по четырем статьям Уголовного кодекса.