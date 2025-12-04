Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки

УФА, 4 дек — РИА Новости. Пилот получил травму на земле после жесткой посадки вертолета под Уфой, его везут в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее центральное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек.
«Пилот получил травму на земле, скорая помощь доставит его в больницу скорой помощи», — сказали агентству в пресс-службе башкирского минздрава.
В ГУ МЧС по региону сообщают, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.