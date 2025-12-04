Олег Лавричев высказался по поводу своего приговора в суде

В заключение он сказал, что за особо тяжкие преступления против личности дают меньшие сроки. Напомним, Олега Лавричева задержали 28 апреля 2024 года. В отношении него и неустановленных лиц СКР возбудил уголовное дело о растрате средств Арзамасского приборостроительного завода — более 22,4 млн рублей на покупку рентгеновского маммографического аппарата и аппарата УЗИ. Незаконно, как считает следствие, приобретённое оборудование было легализовано путём организации и проведения сделок и установлено в медицинском центре ООО «Благодарение», одним из учредителей которого в 2018 году стала супруга Олега Лавричева.