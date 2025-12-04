Олег Лавричев высказался по поводу своего приговора в суде

Бывший депутат гордумы Олег Лавричев высказал последнее слово после оглашения судебного приговора в Арзамасе. Его слова приводит НИА «Нижний Новгород».
Сегодня, 4 декабря, в Арзамасском городском суде, Олегу Лавричеву озвучили приговор. Ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф в 1,8 млн рублей. После его оглашения спикер смог сказать последнее слово, в котором вновь напомнил, что он действовал без всякой задней мысли и стремился помогать и не ожидал, что «доброе дело» превратится в уголовное.
Он также заявил, что расследование было проведено поверхностно, а выводы обвинения не подкреплены доказательствами. При этом он уверен, что показания свидетелей подтверждают законность сделок, наличие полномочий и отсутствие личной выгоды, и добавил, что его представили в виде «злог гения», который "денно и нощно разрабатывал свои коварные планы по массовому введению в заблуждение коллег.
В заключение он сказал, что за особо тяжкие преступления против личности дают меньшие сроки. Напомним, Олега Лавричева задержали 28 апреля 2024 года. В отношении него и неустановленных лиц СКР возбудил уголовное дело о растрате средств Арзамасского приборостроительного завода — более 22,4 млн рублей на покупку рентгеновского маммографического аппарата и аппарата УЗИ. Незаконно, как считает следствие, приобретённое оборудование было легализовано путём организации и проведения сделок и установлено в медицинском центре ООО «Благодарение», одним из учредителей которого в 2018 году стала супруга Олега Лавричева.
30 апреля Московский районный суд избрал обвиняемому заключение под стражу до 26 июня включительно. Позже срок арест продлевали еще не раз. В июне в отношении Олега Лавричева было возбуждено ещё одно уголовное дело — о мошенничестве с объектами недвижимости и причинением ущерба АПЗ не менее чем на 11,8 млн рублей.
Согласно следствию, Лавричев за счет завода купил рентгеновский маммографический и УЗИ аппараты на сумму свыше 22,4 млн рублей, а после передал оборудование в медцентр, одним из учредителей которого была его жена. При этом политик поручил оформить действие как пожертвование. Кроме того, его обвиняют в незаконном приобретении права на принадлежащую предприятию недвижимость на сумму более 39,5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 60 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первое судебное заседание по уголовному делу Лавричева прошло в мае 2025 года.