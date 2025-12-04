В Серове в аварии с мусоровозом погибли мама и ее 5-летняя дочка

4 декабря на участке дороги Серов — Сосьва около деревни Поспелково произошло смертельное ДТП. Столкнулись мусоровоз КАМАЗ и легковушка Kia Spectra. Прокуратура в связи со случившейся трагедией инициировала проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как уточняется, водитель легкового авто выехала на встречную полосу и въехала в грузовик.
— Женщина-водитель автомобиля Kia Spectra и ее пятилетняя дочь погибли, а ее десятилетняя дочь госпитализирована, — сказано в сообщении. — Пассажир КАМАЗА получил травмы лица. Водитель не пострадал и отказался от госпитализации.
Прокуратура даст оценку законности принятого полицией решения по итогам доследственной проверки. Региональная Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.