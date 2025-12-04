В Серове в аварии с мусоровозом погибли мама и ее 5-летняя дочка

— Женщина-водитель автомобиля Kia Spectra и ее пятилетняя дочь погибли, а ее десятилетняя дочь госпитализирована, — сказано в сообщении. — Пассажир КАМАЗА получил травмы лица. Водитель не пострадал и отказался от госпитализации.